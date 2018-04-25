أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي حقل والبدع

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة حقل وضواحيها ، شملت مركز علو القصير وأم حطب وعلو السر, ومركز علقان والصدرة والظهر وهضيب البيض والطويلات ومحطة البادية .

كما هطلت أمطار متوسطة على محافظة البدع شملت المتاهه والخبيت .

جعلها الله أمطار خير وبركه وعم بنفعها أرجاء البلاد.