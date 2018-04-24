هطلت اليوم أمطار, خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة, وعدداً من المحافظات والمراكز التابعة لها .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.