هطلت اليوم أمطار, خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة, وعدداً من المحافظات والمراكز التابعة لها .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 21:32 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 23:16 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة
GMT 13:46 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانزلزال بقوة 6.2 درجة يهز تشيلي
GMT 23:23 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل
GMT 18:57 2018 السبت ,07 إبريل / نيسانإجراءات وقائية لمكافحة التلوّث البحري نتيجة السفن
ظهرت الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، بإطلالة أنيقة ومميزة عندما خرجت في شوارع لندن، وسط شائعات بأن الممثلة وصلت إلى العاصمة البريطانية لتعد فستانها قبل حفلة الزفاف الملكية للأمير هاري والممثلة الأميركية ميغان ماركل. وكانت الفنانة البالغة من العمر 35 عاما، تخفي عن الإعلام ما إذا ستكون واحدة من وصيفات الشرف للعروس، لكن رحلتها القصيرة إلى بريطانيا أثارت التكهنات بأنها ستساعد صديقتها في السير في ممر الزفاف. وظهرت بريانكا تخرج من فندق "Bulgari" الفاخر ، جاذبة للأنظار حولها حيث ارتدت بدلة زهرية شاحبة اللون وبلوزة بيضاء، وانتعلت زوجًا من الأحذية النيوود، وأخفت عيونها بالنظارات الشمسية البرتقالية ذات التصميم العصري. وأكملت شوبرا اطلالتها بالمكياج الناعم، الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال ظلال العيون الدخانية وأحمر الخدود الذي يكتسح الوجه، ولمسة من أحمر الشفاه الأحمر، وتركت شعرها منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها. ويأتي ذلك
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