أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي القرى وبلجرشي والمراكز التابعة لهما , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .

كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.