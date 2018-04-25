أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت محافظتي القرى وبلجرشي والمراكز التابعة لهما , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب .
كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 20:29 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة القصيم
GMT 21:32 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 23:16 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على مكة المكرمة
GMT 13:46 2018 الثلاثاء ,10 إبريل / نيسانزلزال بقوة 6.2 درجة يهز تشيلي
GMT 23:23 2018 الإثنين ,09 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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