هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات بارق و النماص و تنومة و المجاردة , ومراكز بني عمر و بللسمر و السرح.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.