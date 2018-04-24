أمطار على محافظة ظهران الجنوب

هطلت مساء اليوم , أمطار غزيرة على محافظة ظهران الجنوب والمراكز الإدارية التابعة لها ،سالت على إثرها الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .