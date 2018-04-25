أمطار خفيفة على منطقة الجوف

هطلت اليوم أمطار خفيفة مصحوبة بزخات من البرد على منطقة الجوف شملت مدينة سكاكا ومركز زلوم.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد والعباد .