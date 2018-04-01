اكتشاف نوع جديد من الضفادع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

عثر فريق من العلماء في فنزويلا بالاشتراك مع زملائهم في كولومبيا على ضفدع فوق جبال "بوريجا" على الحدود بين البلدين، وهو النوع الـ37 من أنواع الضفدعيات المعروفة حتى الآن.
وأوضح عالم البيولوجيا الفنزويلي فرناندو روجا رونجيك المشارك في الحملة الاستكشافية، أن هذا الضفدع ذو جلد متنوع الألوان وطوله يتراوح ما بين 2.8، و3.2 سنتيمتر، ويعيش في الجندول ومجاري المياه في أماكن يصل ارتفاعها على ألف متر.
واستغرقت الحملة الاستكشافية عشرات السنين لإثبات النوعية الجديدة لهذا الضفدع مستخدمين كاميرات التصوير وأجهزة تسجيل حديثة، فقد يتم تسجيل غناء هذا النوع من الضفدع الذي عاش شمال غربي فنزويلا.
ويتميز الضفدع باللون الأصفر في ظهره وبه بقع بنية حمراء، فضلًا عن خطوط بيضاء بالقرب من العيون والأذن والأرجل.
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