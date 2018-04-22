أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبه ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والمنتزه الوطني ، والشكران ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 20:01 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسانأمطار على المتوسطة إلى الخفيفة محافظة الدوادمي
GMT 21:34 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة رجال ألمع
GMT 21:31 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 16:27 2018 السبت ,21 إبريل / نيسانهطول أمطار على محافظة الطائف
GMT 04:16 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الجمعة في السعودية
ظهرت النجمة الأميركية جينا ديوان، بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها الممثل تشانينج تاتوم، بإطلالة مميزة أبهرت محبيها وعشاقها خلال حضورها حفلة "St. Jude Hope & Heritage Gala" في دورته الخامسة، والذي أقيم في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية. ارتدت الممثلة البالغة من العمر 37 عامًا، فستانًا أسود طويلا، منقوشًا بالأزهار متعددة الألوان، بتصميم "A LINE" وهو من تصميمات دار أزياء المصمم اللبناني زهير مراد.يأتي ظهور جينا الرائع على السجادة الحمراء، بعد مرور أسابيع على انفصالها من زوجها نجم هوليوود شانينج تاتوم" ، وقد حضرت الحفل الذي أقيم في مدينة إيست سايد في نيويورك ، مع والدها داريل ديوان. أكملت جينا إطلالتها بالأقراط المتدلية وخاتم على شكل زهور ولكنه ليس خاتم زواجها، وتركت شعرها الأسود منسدلًا بطبيعته على ظهرها وكتفيها، مع المكياج الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة، من خلال أحمر الشفاه
أرسل تعليقك