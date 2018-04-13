ثعبان البحر الشفاف كائن بحري غريب

يحفل عالم البحار بالكثير من الأسرار التى لم يصل اليها الانسان حتىالآن، حيث يكتشف العلم كل يوم معلومات عن كائنات غريبة،ومن بينها كائن موجود فى البحار، وهو معروف باسم "ثعبان البحر الشفاف" حيث ان هذا الكائن لغز كبير جدا يحير الكثير من الذين شاهدوه.
ثعبان البحر الشفاف هو احد انواع ثعابين البحار يعيش فى اندونسيا في قاع المياه ولا نشاهده ابدا على السطح،ويومه يبدأ ليلا حيث في النهار يكون ساكنا ولا يتحرك، وما يميز هذا الكائن انه شفاف تماما وما يزيد الامر غرابة هو انك لا تشاهد له اي اعضاء - قلب او رئة او اي جهاز آخر - ولذلك يتساءل الكثير من محبي عالم البحار اين هي اجهزة هذا الكائن. يتعذى هذا الكائن الغريب على الدود والحشائش البحرية وطوله لا يزيد عن 8 سم، والغريب ايضا انك لا تشاهد حتى دم هذا الكائن.
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تختار فانيسا هادجنز خيارات مكياجها بجرأة كبيرة، لذلك كانت الخيار الأمثل لتكون وجها جديدا لماركة مستحضرات التجميل "سينفول كلورز" لأول مرة على الإطلاق، وظهرت الممثلة البالغة من العمر 29 عاما في فستان زهري مطبوع مع خط رقبة متعرجة ومفتوح، عند إطلاق المجموعة في هوليوود الأربعاء. وارتدت ممثلة فيلم "سبرينج بريكرز" الملابس الصيفية مع حذاء ذهبي ذي كعب الذي أضاف بضعة سنتيمترات إلى طول النجمة القصيرة، وارتدت الكثير من المجوهرات على المعصمين، بالإضافة إلى العديد من القلائد الذهبية، وكانت ترسل خصلات شعرها علة جبهتها ببساطة بالغة وفوقها وضعت شعرها في شكل كعكة عالية، وكان فستانها ينسدل خلفها بطريقة فضفاضة. وتألقت فانيسا هادجنز مؤخرا في فيلم "الوحشي" إنتاج لين مانويل ميراندا في مرتفعات في مسرح أيزنهاور في مركز كينيدي، وتدور أحداث الفيلم عن فانيسا وهي أجمل فتاة في حيها، ولديها أحلام كبيرة خارج
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