ثعبان البحر الشفاف كائن بحري غريب

يحفل عالم البحار بالكثير من الأسرار التى لم يصل اليها الانسان حتىالآن، حيث يكتشف العلم كل يوم معلومات عن كائنات غريبة،ومن بينها كائن موجود فى البحار، وهو معروف باسم "ثعبان البحر الشفاف" حيث ان هذا الكائن لغز كبير جدا يحير الكثير من الذين شاهدوه.

ثعبان البحر الشفاف هو احد انواع ثعابين البحار يعيش فى اندونسيا في قاع المياه ولا نشاهده ابدا على السطح،ويومه يبدأ ليلا حيث في النهار يكون ساكنا ولا يتحرك، وما يميز هذا الكائن انه شفاف تماما وما يزيد الامر غرابة هو انك لا تشاهد له اي اعضاء - قلب او رئة او اي جهاز آخر - ولذلك يتساءل الكثير من محبي عالم البحار اين هي اجهزة هذا الكائن. يتعذى هذا الكائن الغريب على الدود والحشائش البحرية وطوله لا يزيد عن 8 سم، والغريب ايضا انك لا تشاهد حتى دم هذا الكائن.