هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الإثنين، بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر، بإقليم ورزازات. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة تحذيرية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة خزامة (إقليم ورزازات)، وقعت على الساعة التاسعة و54 دقيقة و57 ثانية (توقيت غرينتش + ساعة).وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 2 كلم عند التقاء خط العرض 30.85 درجة شمالا وخط الطول 7.55 درجة غربا
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ظهرت الممثلة الألمانية ديان كروغر، بإطلالة أنيقة ومذهلة، خلال حضورها حفلة عشاء "دولتشي آند غابانا ألتا مودا كوتور"، في دار الأوبرا متروبوليتان في نيويورك، وهو أضخم عروض العلامة الشهيرة للأزياء، والذي تمّ تقديمه على أنغام موسيقى حيّة وغناء للنجمة العالمية ليزا مينيللي. وقد تضمّنت مجموعة الدار الخاصة أزياء ربيع 2018 بحوالي 103 إطلالات نسائية ورجالية غلب عليها طابع الفانتازيا واللمسات المترفة التي زينت الخامات الفاخرة بأناقة لافتة. وكانت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا، من بين الوجوه الشهيرة التي حضرت الحفلة، وجذبت أنظار الحضور والمصورين لإطلالتها، حيث ارتدت كروغر بلوزة سوداء مزينة بطباعة أزهار باللون الفضي والذهبي تتميز بأكمام ضخمة منفصلة عن الكتف ونسقتها مع سروال كلاسيكي باللون الأسود وزوجا من الأحذية من نفس اللون. وأكملت النجمة الشقراء إطلالتها بمكياج ناعم من ظلال العيون البني والكحل ولمسة من أحمر الشفاه باللون
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