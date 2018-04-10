هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بإقليم ورزازات

أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء، اليوم الإثنين، بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.9 درجات على سلم ريشتر، بإقليم ورزازات. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، في نشرة تحذيرية، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة خزامة (إقليم ورزازات)، وقعت على الساعة التاسعة و54 دقيقة و57 ثانية (توقيت غرينتش + ساعة).وأضاف المصدر ذاته أن الهزة كانت على عمق 2 كلم عند التقاء خط العرض 30.85 درجة شمالا وخط الطول 7.55 درجة غربا