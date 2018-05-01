أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت بعض أحياء مدينة الباحة ، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله أمطار خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.