أمطار على مركز شقري بتبوك

هطلت مساء اليوم أمطار على مركز شقري بمنطقة تبوك، شملت مركز شقري, والحفره, والاكيحل, والاكيمل, والجرداحيه, ووالدبيسي, وهضبة عواد.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.