هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة محايل شملت وسط المحافظة والأجزاء الجنوبية منها .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 19:37 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الدوادمي
GMT 19:30 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
GMT 19:12 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار رعدية على مدينة عرعر
GMT 21:26 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسانأمطار على مدينة تبوك
تألقت الممثلة الأميركية، آن وينترز، بإطلالة مذهلة على السجادة الحمراء، في حفلة توزيع جزائز "داي تايم ايمي" السنوي في دورته الخامسة والأربعين، والتي أقيمت في كاليفورنيا. وارتدت النجمة البالغة من العمر 23 عاما، فستانًا طويلا من اللون الأبيض، يتميز بأكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف "V" وذيل طويل. وأكملت وينترز إطلالتها المميزة في الحدث المقام في قاعة باسادينا للمؤتمرات، في مدينة باسادينا ، كاليفورنيا، بأكسسورار رقيق من الأقراط والخواتم، إضافة إلى طلاء أظافر بلون داكن. وكانت وينترز تتنافس مع نظرائها أليسيا مينشيو ، فانيسا كيلي، ماري بيت إيفانز وليلي ميلجار، على جائزة أبرز الممثلات في سلسلة درامية. وحصلت وينترز ، التي تلعب دور ميا فيليبس في مسلسل Zac and Mia، على جائزة أفضل ممثلة في مسلسل درامي.
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