هطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران، شملت مدينة نجران، وعددا من المحافظات والمراكز التابعة لها، ارتوت على إثرها الأرض، وسالت بعض الأودية والشعاب.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.