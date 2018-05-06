أمطار على محافظة رجال ألمع

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .
جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 16:58 2018 الأحد ,06 أيار / مايوأمطار على محافظة الطائف
GMT 16:53 2018 الأحد ,06 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة الأحد في السعودية
GMT 12:15 2018 السبت ,05 أيار / مايوأمطار متفرقة على منطقة جازان
GMT 11:06 2018 السبت ,05 أيار / مايوزلزال قوته 6.1 درجة يضرب الفلبين
GMT 11:04 2018 السبت ,05 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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