أمطار على محافظة رجال ألمع

هطلت أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .