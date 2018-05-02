أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبه بزخات من البرد عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة ، شملت مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي والعقيق وبني حسن والقرى والمندق والمخواه وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، ومنتزهات رغدان ، وبني ظبيان ، والأمير مشاري ، وشهبة ، والثروة الوطنية ، وبني عدوان ، ونخال الوطني ، والخلب ، والشكران ، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.