أمطار على محافظة رجال ألمع

هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع ، شملت معظم أرجاء المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .