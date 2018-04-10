أمطار على محافظة بارق

هطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة بارق ، شملت وسط المحافظة ، ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .