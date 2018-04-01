إغلاق محطة للطاقة النووية في اليابان

وقف مفاعل نووي مؤقتًا في جنوب غرب اليابان ، بعد اكتشاف حدوث تسرب بخار، حسبما ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل المفاعل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تنشيط الوحدة.
GMT 17:29 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانمقتل وإصابة 5 متزلجين إسبان فى انهيار جليدى بسويسرا
GMT 17:23 2018 الأحد ,01 إبريل / نيسانزلزال بقوة 5.3 درجة يضرب غرب إيران
GMT 21:44 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسزلزال شدته 7.2 درجات يضرب سواحل بابوا في غينيا الجديدة
GMT 09:24 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن هطول أمطار رعدية ورياح عاصفة مثيرة للرمال والأتربة الخميس
GMT 08:07 2018 الخميس ,29 آذار/ مارسأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء العاصفة الترابية
جذبت النجمة العالمية سيلينا غوميز التي لم تفارق الابتسامة وجهها على الرغم من حالة التوتر التي تعيشها، بسبب ابتعادها عن صديقها نجم البوب الشهير جاستين بيبر، عدسات المصورين، وهي تغادر مطعمًا في بيفرلي هيلز يوم الجمعة، وكانت في انتظار سيارتها. وظهرت سيلينا غوميز، بإطلالة مميزة ورسمية بعض الشئ حيث اعتمدت أسلوب "Semi-formal"مع مجموعة من الألوان الفاتحة ، فاختارت أن ترتدي سروالا من الجينز باللون الأزرق الفاتح، منسقا مع سترة مخططة باللونين الأبيض والأسود حملت توقيع دار أزياء "Reformation ". وانتعلت غوميز زوجا من الأحذية الرياضية البيضاء، وأضافت حقيبة يد كلاسيكية وأقراط فضية وخواتم وأخفت أعينها بنظارة شمسية أنيقة. وسيلينا قررت الابتعاد عن حبيبها السابق المغني جاستن بيبر للتفكير وإعادة استجماع نفسها من جديد. ويقال أنها تشعر بالحساسية والضغط جراء اهتمام وسائل الإعلام بموضوع علاقة والدتها ماندي تيفي وبيبر، حيث ترغب في
أرسل تعليقك