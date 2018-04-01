إغلاق محطة للطاقة النووية في اليابان

وقف مفاعل نووي مؤقتًا في جنوب غرب اليابان ، بعد اكتشاف حدوث تسرب بخار، حسبما ذكرت الشركة المسؤولة عن تشغيل المفاعل، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من إعادة تنشيط الوحدة.