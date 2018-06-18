ثلاثة قتلى و300 مصاب في زلزال قوي يضرب غرب اليابان

ضرب زلزال قوي ، اليوم ، غرب اليابان ، مسفراً عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة في التاسعة من عمرها و300 جريح ، وفقاً لما أعلنته الحصيلة الرسمية لوكالة إدارة الحالات الطارئة بالبلاد.

وقدرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية ، أن الزلزال وقع على عمق 13 كلم وبلغت شدّته 6,1 درجات على مقياس ريختر، وتلى الزلزال هزات ارتدادية عديدة وحذرت السلطات سكان المنطقة من خطر انهيار منازل وانهيارات أرضية في حين يتوقع تساقط أمطار.

وتسبب الزلزال بانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 170 ألف منزل، وأدى إلى توقف حركة القطارات وقت الذروة ، ولم يتسبب الزلزال بأضرار كبيرة إلا أن عشرات الحرائق اندلعت ، بحسب وسائل إعلامية.

وتحدثت شبكة الإعلام الياباني الرسمي عن إلغاء حوالي 80 رحلة جوية وأظهرت مشاهد تلفزيونية طوابير طويلة يقف فيها مسافرين بينهم العديد من السياح الأجانب.

مما يذكر أن اليابان تقع على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية على الأرض، وتضرب اليابان سنويا أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم.