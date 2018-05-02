هطلت اليوم أمطار غزيرة على محافظة محايل ، شملت الأجزاء الجنوبية من المحافظة ، سالت على إثرها الأودية والشعاب .

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .