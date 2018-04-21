هطول أمطار على محافظة الطائف

هطلت امس أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على محافظة الطائف، شملت الشفا، والهدا، والسيل الصغير ، وعشيرة ، ومحافظة تربة ،سالت على إثرها وادي طلح السيل الصغير وادي الشرب .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .