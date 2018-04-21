هطول أمطار على محافظة الطائف

هطلت امس أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، على محافظة الطائف، شملت الشفا، والهدا، والسيل الصغير ، وعشيرة ، ومحافظة تربة ،سالت على إثرها وادي طلح السيل الصغير وادي الشرب .
جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 04:16 2018 الجمعة ,20 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الجمعة في السعودية
GMT 22:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة على ظهران الجنوب
GMT 22:22 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة
GMT 22:20 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 05:24 2018 الخميس ,19 إبريل / نيسانهطول أمطار على منطقة عسير
لفتت العارضة الكندية، ويني هارلو الأنظار مجددًا في الحفلة الخيرية التي اقامتها الجمعية الخيرية "WE Day" لمساعدة الشباب، وذلك في لوس أنجلوس. وظهرت عارضة الأزياء الكندية ذات الـ 23 عاما ، بإطلالة رائعة حيث ارتدت فستانًا قصيرًا على هيئة سترة شتوية تكشف عن ساقيها الممشوقتان. وأضافت نجمة عروض الأزياء زوجا من الأحذية الذهبية اللامعة ذات كعب عال، وتركت شعرها الأصفر الطويل منسدلا بطبيعته على ظهرها وكتفيها ليعطيها اطلالة أنيقة وجذابة. واكملت هارلو اطلالتها بالمكياج الناعم من الكحل الأسود ولمسة من أحمر الشفاه الوردي اللامع. وشاركت ويني هارلو في حلقة نقاش كجزء من اليوم الذي يحتفل بالتطوع ويشجع الشباب على إحداث تغيير في عالمهم. وناقشت الفتاة ذات الجمال الطبيعي والمصابة بمرض البهاق، مؤخرا، التغييرات في صناعة الموضة وعالم الأزياء في مقابلة مع مجلة ELLE. وأوضحت: "هناك تحول كبير يحدث في صناعة الأزياء
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