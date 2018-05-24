قالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان إن السلطات ستغلق مطار صلالة ثانى أكبر مطارات البلاد لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب عاصفة مدارية.

وقال مسئولون حكوميون، إن اليمن أعلن حالة الطوارئ فى محافظة سقطري اليوم الخميس، بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى فقد 17 شخصًا.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان اليوم الخميس.