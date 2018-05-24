قالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان إن السلطات ستغلق مطار صلالة ثانى أكبر مطارات البلاد لمدة 24 ساعة اعتبارا من منتصف الليل بسبب عاصفة مدارية.
وقال مسئولون حكوميون، إن اليمن أعلن حالة الطوارئ فى محافظة سقطري اليوم الخميس، بعد أن اجتاحت عاصفة مدارية عدة قرى وأدت إلى فقد 17 شخصًا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه من المتوقع أن تضرب العاصفة جنوب اليمن وساحل عمان اليوم الخميس.
GMT 16:47 2018 الخميس ,24 أيار / مايوالأرصاد تتوقع تزايد تعمق اعصار "مكونو" خلال الـ12 ساعة المقبلة
GMT 13:49 2018 الخميس ,24 أيار / مايوإغلاق مطار صلالة لمدة 24 ساعة اعتبارًا من منتصف الليل بسبب إعصار مكونو
GMT 06:49 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوتوقعات الأرصاد الجوية لطقس السعودية الإثنين
GMT 14:14 2018 السبت ,19 أيار / مايوأمطار على محافظة تيماء
GMT 14:12 2018 السبت ,19 أيار / مايوأمطار على مراكز منطقة تبوك
ظهرت نجمة هوليوود آن هاثاواي، بإطلالة أنيقة ومميزة، خلال العرض الأول لفيلمها الجديد "Ocean 8" في نيويورك. وارتدت الممثلة البالغة من العمر 35 عامًا سترة برتقالية مع خطوط سوداء غير منتظمة تشبه نقشة النمر وتنورة مستقيمة وطويلة من الصوف متطابقة. وأضافت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار زوجا من الأحذية السوداء المدببة وغطت عينيها بنظارة شمسية سوداء من توقيع العلامة التجارية "كارين ووكر". وأكملت اطلالاتها بمكياج ناعم مع لمسة من أحمر الشفاة القرمزي إلى جانب القليل من الاكسسوار، وأمسكت بيدها حقيبة جلدية باللون الخمري. وظهرت آن هاثاواي إلى جانب مغنية الراب الشهيرة والممثلة الكوميدية أوكوافينا، يلتقطان الصور بابتسامة عريضة. وشارك في العرض كل من كيت بلانشيت ، ساندرا بولوك، سارة بولسون وميندي كالينغ. فيلم "oceans 8" استكمالا لسلسلة أفلام "oceans"، حيث يعد فيلم "oceans eleven" من أشهر أفلام هذه السلسلة، وتدور أحداث الفيلم
أرسل تعليقك