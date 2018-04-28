أمطار على محافظة تيماء ومراكزها

هطلت مساء أمس أمطار على محافظة تيماء وضواحيها ، وعلى مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وأبو حصاه ووادي البياضيه وشعيب السعالو وجبال ام جرفان وجبل ضبع وقاع ابن فرحان ووادي جريداء .

كما هطلت الأمطار على مركز الكتيب شملت المركز والدفافيات والبتراء وغضيات الهيئة ، ارتوت على إثرها الارض .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .