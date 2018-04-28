أمطار على محافظة تيماء ومراكزها

هطلت مساء أمس أمطار على محافظة تيماء وضواحيها ، وعلى مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وأبو حصاه ووادي البياضيه وشعيب السعالو وجبال ام جرفان وجبل ضبع وقاع ابن فرحان ووادي جريداء .
كما هطلت الأمطار على مركز الكتيب شملت المركز والدفافيات والبتراء وغضيات الهيئة ، ارتوت على إثرها الارض .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .
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ظهرت الممثلة والمغنية الأميركية فانيسا هودجينز، بإطلالة خاطفة للأنظار أثناء حضورها ليلة الافتتاح لمسرحية "The Iceman Cometh" على مسرح جاكوبس في مدينة نيويورك مساء الخميس، حيث جذبت البالغة من العمر 29 عامًا، الأنظار لإطلالتها المثيرة، مرتدية فستان جرئ باللون الأسود متوسط الطول، ذو كتف واحد مزين بقطع من قماش التل شبه الشفاف. وأضافت نجمة الشاشة الصغيرة إلى طولها بعض السنتيمترات من خلال زوج من الصنادل السوداء الأنيقة، وأكملت إطلالتها بالقليل من الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء زوج من الأقراط المتدلية وحملت حقيبة يد من ذات لون الفستان تتميز بسلسلة ذهبية، كما أبرزت أناقة فستانها من خلال شعرها الأسود الذي رفعته لأعلى في كعكة صغيرة بينما وضعت المكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاه البني غير اللامع. وأوضحت فانيسا هادجنز دعمها لعشيقتها الممثل أوستن باتلر، من خلال نشرها صورتهما على "إنستغرام" وكتبت "كم أنا
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