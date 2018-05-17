توقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ومديرية الدفاع المدني بالباحة, تنبيها من هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مدينة الباحة ومحافظاتها.

وأفاد التنبيه المبكر, أن الحالة التي تشمل مدينة الباحة ومحافظات المندق وبلجرشي والقرى والعقيق الأجزاء المجاورة لها تبدأ الساعة 12 ظهراً وتستمر إلى الساعة ال 10 من مساء اليوم.

وحث المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، المواطنين والمقيمين على أهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء جريانها وتجنب مواقع الأمطار والسيول من أجل سلامتهم، مطالباً الجميع على إتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الالكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.