هطلت أمس أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها وضواحيها, ومحافظات خميس مشيط , والنماص , وبلقرن , وطريب , ومراكز طبب , وبللحمر , والشعف , ومتنزهات السودة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد .
GMT 15:13 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية
GMT 19:44 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة
GMT 19:37 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الدوادمي
GMT 19:35 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار خفيفة على محافظة محايل
GMT 19:30 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايوأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
ظهرت الممثلتان إيفا لونغوريا، وآنا فاريس، بإطلالات مميزة على السجادة الحمراء، في العرض الأول لفيلمهما الجديد "Overboard"، في لوس أنجلوس الأميركية، ليلة الإثنين، حيث ارتدت لونغوريا فستانا رائعًا من الدانتيل الأسود الشفاف بينما اختارت فاريس الظهور بإطلالة رائعة بفستان وردي لامع بلا أكمام. وظهرت إيفا وهي حامل في طفلها الأول من زوجها خوسيه باستون، وأبرزت بطنها الكبيرة في فستانها الرائع من الدانتيل ذو الأكمام الطويلة، بينما كانت تنتعل زوجًا من الصنادل السوداء ذات الكعب العالي والتي ظهر من خلالها طلاء أظافرها باللون الأصفر، وأكملت إطلالتها بمكياج عيون دخاني داكن ولمسة من أحمر الشفاة النيوود اللامع. أما آنا فاريس، فقد تألقت على السجادة الحمراء بإطلالة وردية مذهلة، ونشرت الممثلة البالغة من العمر 41 عامًا عدة صور لها على "إنستغرام" قبل العرض الأول لفيلمها لتوثيق تلك اللحظات. ويتضمّن الفيلم الكوميديّ "آنا فارس" التي
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