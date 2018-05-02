حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً للأمطار الرعدية تُسبق بنشاط في الرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية ،الجوف ،تبوك ،حائل ، القصيم ، حفر الباطن ، القيصومة ،الرياض ، الباحة ،عسير ،جازان ، نجران، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .