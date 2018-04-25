هطلت أمس, أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات النماص, وظهران الجنوب, وطريب, والمجاردة, ومراكز الشعف, والواديين, وبللسمر.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 14:32 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانحالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية
GMT 20:36 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانقطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة
GMT 20:34 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
GMT 20:32 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
GMT 20:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الدوادمي
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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