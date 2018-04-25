أمطار غزيرة على منطقة عسير
آخر تحديث GMT15:11:36
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » بيئة عاجل

أمطار غزيرة على منطقة عسير

العرب اليوم -

العرب اليوم - أمطار غزيرة على منطقة عسير

أمطار على عسير
الرياض - العرب اليوم

هطلت أمس, أمطار غزيرة على منطقة عسير شملت محافظات النماص, وظهران الجنوب, وطريب, والمجاردة, ومراكز الشعف, والواديين, وبللسمر.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

بيئة عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أمطار غزيرة على منطقة عسير أمطار غزيرة على منطقة عسير



أخبار ذات صلة

GMT 14:32 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية
العرب اليوم - حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية

GMT 20:36 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

قطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة
العرب اليوم - قطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة

GMT 20:34 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
العرب اليوم - أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة

GMT 20:32 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
العرب اليوم - أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران

GMT 20:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الدوادمي
العرب اليوم - أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الدوادمي

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

أمطار غزيرة على منطقة عسير أمطار غزيرة على منطقة عسير



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ضمن كواليس برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول"

كاتي بيري تثير حماس متابعيها بإطلالة جذابة ومثيرة

نيويورك ـ مادلين سعادة

تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 08:20 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

جاكوي آشي مصممة مجوهرات مصرية- هندية بدرجة عالمية
العرب اليوم - جاكوي آشي مصممة مجوهرات مصرية- هندية بدرجة عالمية

GMT 06:52 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

"لاندال جويل آن مور" يفوز بجائزة أفضل منتزه للعطلات
العرب اليوم - "لاندال جويل آن مور" يفوز بجائزة أفضل منتزه للعطلات

GMT 08:55 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

المتاجر العالمية تحتفل بالكتان مع تصاميم جديدة وعرض مدهش
العرب اليوم - المتاجر العالمية تحتفل بالكتان مع تصاميم جديدة وعرض مدهش

GMT 04:40 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

ترامب يحذر مهاجرين غير شرعيين متجهين صوب أميركا
العرب اليوم - ترامب يحذر مهاجرين غير شرعيين متجهين صوب أميركا

GMT 07:42 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسان

القمع العالمي على الأخبار المزورة يثير مخاوف الرقابة
العرب اليوم - القمع العالمي على الأخبار المزورة يثير مخاوف الرقابة

GMT 08:03 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

معاطف الربيع الاستثمار الأمثل في الموسم المقبل
العرب اليوم - معاطف الربيع الاستثمار الأمثل في الموسم المقبل

GMT 07:03 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

"Treetops Treehouse" أقدم منزل شجرة في المملكة
العرب اليوم - "Treetops Treehouse" أقدم منزل شجرة في المملكة

GMT 08:54 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

فندق ريفيري سايغون الفخامة في مدينة الحروب فيتنام
العرب اليوم - فندق ريفيري سايغون الفخامة في مدينة الحروب فيتنام

GMT 06:56 2018 الأحد ,22 إبريل / نيسان

تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي
العرب اليوم - تيريزا ماي أمام تحدٍ إذا أبقت بريطانيا في الاتحاد الأوروبي

GMT 03:59 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

ممثلو الادعاء يحذرون من تكرار جريمة مادسن المخترع السادي
العرب اليوم - ممثلو الادعاء يحذرون من تكرار جريمة مادسن المخترع السادي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:36 2017 الجمعة ,22 أيلول / سبتمبر

دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة
العرب اليوم - دراسة تؤكد أنّ 4 من أصل 5 نساء لا يصلن إلى الذروة

GMT 05:01 2017 الأحد ,15 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن الضرب على الأرداف خلال الممارسة الجنسية يُقلل من التوتر

GMT 23:29 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة
العرب اليوم - عبارات مثيرة قوليها لزوجكِ خلال العلاقة

GMT 03:28 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية
العرب اليوم - دراسة جديدة تكشف عن أخطر الأوضاع الجنسية

GMT 00:46 2018 الأحد ,04 شباط / فبراير

حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر
العرب اليوم - حقيقة ممارسة طفلين "الجنس" داخل مدرسة في مدينة نصر

GMT 20:29 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا
العرب اليوم - ثكنات معسكرات الجيش النرويجي تضم الرجال والنساء معًا

GMT 12:22 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس
العرب اليوم - مشكلات صحية تواجهها المرأة بسبب ممارسة الجنس

GMT 13:19 2017 الأحد ,17 كانون الأول / ديسمبر

مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"
العرب اليوم - مصري يطالب زوجته بممارسة الجنس مع صديقه في "ليلة الدخلة"

GMT 09:14 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما
العرب اليوم - عصابة تأكل امرأة حية أمام زوجها قبل قتلهما

GMT 23:55 2015 الجمعة ,23 كانون الثاني / يناير

ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال
العرب اليوم - ممارسة الجنس من خلال الوضع الأعلى للمرأة أخطر على الرجال

GMT 20:03 2017 الأربعاء ,20 أيلول / سبتمبر

3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم
العرب اليوم - 3 شباب يحاولون قتل رجل بعد معرفتهم بزواجه من والدتهم

GMT 20:59 2017 الثلاثاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو
العرب اليوم - مرتضى منصور قرر منح عضوية الزمالك للشاب الباكي بمباراة الكونغو

GMT 16:57 2017 السبت ,11 تشرين الثاني / نوفمبر

حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق
العرب اليوم - حادثة اغتصاب جماعي لفتاة تهز محافظة المثنى في العراق

GMT 17:42 2017 الأحد ,10 أيلول / سبتمبر

السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية
العرب اليوم - السيطرة على حريق نشب داخل محل تجاري في حي العتيبية

GMT 12:09 2017 الأحد ,17 أيلول / سبتمبر

3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة
العرب اليوم - 3 شروط للزواج بفتيات دار التربية الاجتماعية في جدة

GMT 04:58 2017 الأحد ,27 آب / أغسطس

مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها
العرب اليوم - مايا خليفة تسخر من تهديدات "داعش" لها

GMT 09:36 2017 السبت ,28 تشرين الأول / أكتوبر

4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف
العرب اليوم - 4 طرق مميّزة تحفّز الشريكين على ممارسة الجنس بشغف

GMT 22:12 2017 الخميس ,12 تشرين الأول / أكتوبر

محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"
العرب اليوم - محمد عبد الرحمن يسافر إلى باريس لدعم المرشح القطري لـ"اليونسكو"

GMT 20:18 2017 الجمعة ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لبيعه جسده مقابل المال

GMT 18:25 2017 السبت ,23 أيلول / سبتمبر

اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف
العرب اليوم - اكتشاف دواء جديد للتغلب على مشكلة سرعة القذف

GMT 11:10 2017 السبت ,09 أيلول / سبتمبر

5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب
العرب اليوم - 5 مواقف فتحت النار على سهير رمزي بعد خلع الحجاب

GMT 12:55 2017 السبت ,30 أيلول / سبتمبر

مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية
العرب اليوم - مصر تسقط قرارًا حول الخدمة العسكرية

GMT 19:51 2017 السبت ,18 تشرين الثاني / نوفمبر

اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو
العرب اليوم - اغتصاب جماعي لسيدة في ليبيا وتصويرها أمام زوجها وابتزازه بالفيديو

GMT 23:34 2018 الجمعة ,26 كانون الثاني / يناير

سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"
العرب اليوم - سفاح كندي يقتل 49 امرأة ويطحن رفاتهم كلحم مفروم في "قصر الخنازير"

GMT 19:46 2017 الأحد ,08 تشرين الأول / أكتوبر

أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
العرب اليوم - أبو تريكة يوجه التهنئة لمنتخب مصر بعد التأهل لكأس العالم
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab