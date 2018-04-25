حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولأ للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ). فيما تهطل امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .