حالة الطقس المتوقعة الأربعاء في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولأ للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( الرياض ، القصيم ، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، الشرقية ). فيما تهطل امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مرتفعات ( جازان ، عسير ، الباحة ،نجران ،مكة المكرمة).
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15 -40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .
GMT 14:36 2018 الأربعاء ,25 إبريل / نيسانأمطار غزيرة على منطقة عسير
GMT 20:36 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانقطة تلد كلبين في عمان والطبيب يفجر مفاجأة
GMT 20:34 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
GMT 20:32 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران
GMT 20:27 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسانأمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة الدوادمي
تستطيع النجمة العالمية كاتي بيري دائمًا لفت الانتباه بإطلالاتها المميزة في أي مناسبة سواء داخل أو خارج المسرح، وظهرت كاتي، التي تبلغ من العمر 33 عامًا، بإطلالة أنيقة ومثيرة في الحلقة الأخيرة من برنامج المواهب الشهير "أميركان أيدول" في لوس أنجلوس، يوم الاثنين. ونجحت المغنية الشهيرة، والتي تعمل ضمن لجنة التحكيم في برنامج المواهب الذي أعيد إحياؤه حديثًا، في جذب الانتباه من خلال فستان رومونا كافيزا الفضي المائل للموف، والذي أبرز منحنيات جسدها الرشيق.تميز فستان كاتي الرائع بخط رقبة مفتوح دون أكتاف مما أضاف لمسة إضافية من التألق إلى مظهرها.مع شعرها الوردي الممزوج بأناقة مع قصر الطول، أكملت بيري إطلالتها بزوج من الأقراط الماسية الكبيرة، وانتعلت زوجًا من الصنادل الفضية ذات كعب عال. وأبرزت بيري جمالها الطبيعي مع الماكياج الصاخب الذي ضم أحمر الشفاه الوردي، أحمر الخدود ، الكحل الأسود والماسكارا.
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