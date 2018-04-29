حالة الطقس المتوقعة الأحد في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة مع تكون للسحب الرعدية تسبق بنشاط للرياح السطحية على مناطق (الجوف ، والحدود الشمالية ، نجران، جازان) فيما تؤثر كتله هوائية معتدلة الحرارة على مناطق (الجوف ، الحدود الشمالية ،الشرقية ،القصيم ،الرياض).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج .