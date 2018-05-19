أمطار على محافظة تيماء

هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على محافظة تيماء شملت المحافظة وضواحيها , وعلى مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وأبو حصاة ووادي غريف ومزارع جريداء ,وغار شيحان وقاع ابن فرحان ووادي جريداء.
كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الكتيب شملت المركز, ونفود الدفافيات والبتراء وغضيات الهيئة والبويب وشهيبة وخولة وابرق الرمث والصنوع , وجبل حلوان وجلعب الطرايف وحزابا والجلعب والشليلات وابا المغير والحصانة, وبقرات والعضامية , وضلما .
كما هطلت أمطار على مركز جريش شملت هضيبات السواني وأم سدرة وطار جريش والصوانه والمندسة ومدختان وأبو شنان , وعلى مركز الجديد شملت أم برقاء ونقرة والحيران وقارة السعالوة وأم قصير.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
GMT 14:12 2018 السبت ,19 أيار / مايوأمطار على مراكز منطقة تبوك
GMT 10:22 2018 الجمعة ,18 أيار / مايووقوع انفجار ضخم ببركان كيلاويا في جزيرة هاواي الأميركية
GMT 15:19 2018 الخميس ,17 أيار / مايوتوقعات بهطول أمطار رعدية على الباحة ومحافظاتها
GMT 09:01 2018 الخميس ,17 أيار / مايوأمطار على منطقة عسير
GMT 10:29 2018 الأربعاء ,16 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
أرسل تعليقك