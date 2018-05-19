أمطار على محافظة تيماء

هطلت مساء أمس أمطار متفرقة على محافظة تيماء شملت المحافظة وضواحيها , وعلى مركز مديسيس شملت وادي مديسيس وأبو حصاة ووادي غريف ومزارع جريداء ,وغار شيحان وقاع ابن فرحان ووادي جريداء.

كما هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مركز الكتيب شملت المركز, ونفود الدفافيات والبتراء وغضيات الهيئة والبويب وشهيبة وخولة وابرق الرمث والصنوع , وجبل حلوان وجلعب الطرايف وحزابا والجلعب والشليلات وابا المغير والحصانة, وبقرات والعضامية , وضلما .

كما هطلت أمطار على مركز جريش شملت هضيبات السواني وأم سدرة وطار جريش والصوانه والمندسة ومدختان وأبو شنان , وعلى مركز الجديد شملت أم برقاء ونقرة والحيران وقارة السعالوة وأم قصير.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.