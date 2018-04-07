حالة الطقس المتوقعة في المملكة السعودية اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مناطق (الرياض ،القصيم ،الحدود الشمالية ،تبوك ،الجوف ،حائل ،الشرقية،نجران, جازان ، عسير ، الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .