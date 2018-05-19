أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت مساء أمس أمطار على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك ، شملت ضواحي المركز وبخينه ووادي اتانه, كما هطلت أمطار خفيفة على مركز الظلفة وضواحيه .

كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة شملت ظفير وأبو عراده ووادي العقله وجسور الريفي , وعلى مركز المعظم شملت وادي عش ووادي حاكه والرويحاء والأثيلي .

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.