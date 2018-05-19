أمطار على مراكز منطقة تبوك

هطلت مساء أمس أمطار على مركز البديعة التابع لمنطقة تبوك ، شملت ضواحي المركز وبخينه ووادي اتانه, كما هطلت أمطار خفيفة على مركز الظلفة وضواحيه .
كما هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مركز القليبة شملت ظفير وأبو عراده ووادي العقله وجسور الريفي , وعلى مركز المعظم شملت وادي عش ووادي حاكه والرويحاء والأثيلي .
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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ظهرت الفنانة الأميركية الشهيرة، باريس هيلتون، بعد إعلانها عن موعد زواجها من خطيبها، الممثل الأميركي، كريس زيلكا، في نوفمبر المقبل، في الحدث الخيري "Cinema Against AIDS Gala" الـ25 الذي تقيمه مؤسسة "amfAR" الخيرية في فرنسا، بإطلالة مذهلة وأنيقة برفقة خطيبها زيلكا، يوم الخميس. ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ارتدت هيلتون البالغة من العمر 37 عامًا، في الحدث المقام في فندق "Hotel du Cap-Eden-Roc" في مدينة أنتيب في فرنسا، فستانًا طويلًا شفافًا مُطبوعًا بالورود الملونة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم من أحمر الشفاة الوردي ولمسة من الكحل والماسكار. وحضرت هيلتون الحدث برفقة خطيبها زيلكا والتي تبادلت معه القبلات أمام الكاميرات وظهر حاملًا قطار فستانها في أجواء رومانسية، حيث بدا الممثل البالغ من العمر 33 عامًا، أنيقًا في ملابس السهرة السوداء حيث ارتدى بدلة سوداء مع قميص
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