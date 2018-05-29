تحولت صحراء الربع الخالي القاحلة إلى بحيرات مائية، خلفها إعصار "مكونو" مؤخرًا في الأجزاء السعودية والعمانية، في ظاهرة نادرة لم تحدث منذ نحو 20 عاماً، حيث تجمعت مياه الأمطار في مواقع متعددة من مناطق الخرخير وذعبلوتن وأم الملح الشهيرة لدى رواد الربع الخالي، والواقعة عند المثلث الحدودي بين اليمن وسلطنة عمان. وسجلت لقطات مصورة، الاثنين، الأمطار التي شهدتها الرمال العربية و”الرملة” كما يسميها أهالي الربع الخالي. كما تداول مغردون على تويتر فيديوهات لأجزاء من الصحراء القاحلة وقد فاضت بها الأمطار، محولة إياها إلى “بحر عائم”. وعلق بعض الظرفاء على المناظر المهولة للمياه، معتبرين أن الربع الخالي تحول إلى الربع المليان!
وأكّد علي آل حتيش الصيعري، من رواد الربع الخالي وساكنيه لموقع “العربية.نت”، أن الأمطار التي شهدتها المنطقة غزيرة للغاية، ولم تشهدها المنطقة منذ عقدين من الزمن، وهي من الأمطار التاريخية. وأضاف آل حتيش: “أن أهالي الربع الخالي استبشروا خيراً بهذه الأمطار، وتحركت الإبل تجاه الأرض التي سقطت عليها الأمطار، وهناك خبراء العساسين الذين زاروا المنطقة وهم يبحثون عن الثرى ومن هنا تقاس كمية الأمطار لدى أهل الرملة”.
وقال: “تحتاج الأرض 30 يوماً لتنبت نباتاتها الصيفية، والتي توقع أهالي الإبل أن يرعوا فيها سنتين قادمتين نتيجة هذه الأمطار”.
يذكر أن أهالي الربع الخالي يعتمدون على الإبل بشكل كبير، وتشكل هذه الأمطار التاريخية أهمية كبرى لملاك الإبل، وتتحرك معها أسعارها نتيجة إنبات الأرض في الصيف، كما ستشهد المنطقة زيارات متعددة لمشاهدة مناظر المياه في الرمال وهي من النادر أن تتكرر.
وتنبت الأمطار الصيفية في الربع الخالي بحسب آل حتيش “الثدا والعلقا والعنقود والعبل والأرطى”، وهي نباتات محلية يعرفها أهالي النفود وترعاها الإبل، كما يفضل أصحاب الإبل الزهر الذي ترعاه الإبل في بداية الإنبات حتى ينتهي لترعى نباتات أخرى متعددة.
يشار إلى أن صحراء الربع الخالي تقع على مساحة تقارب الـ 600 ألف كيلومتر مربع تقريبًا، وتمتد على حوالي 1000 كيلومتر تقريبًا طوليًّا، أما عرضيا فتمتد إلى ما يقارب الـ 500 كيلومتر. وتمتد لتشمل عدة دول عربية غير السعودية، ومنها اليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة، ولكن الجزء الأكبر من هذه الصحراء يقع في المملكة.
وتعتبر صحراء الربع الخالي واحدة من أكثر الصحاري في العالم التي يتواجد فيها النفط وبشكل كبير جدًّا، ففيها مخزون ضخم من هذا العنصر الهام والحيوي الذي يكتشف تحت الرمال.
GMT 16:47 2018 الخميس ,24 أيار / مايوالأرصاد تتوقع تزايد تعمق اعصار "مكونو" خلال الـ12 ساعة المقبلة
GMT 16:25 2018 الخميس ,24 أيار / مايوإعصار "مكونو" يضرب عمان والسلطات تحذر المواطنين من الأماكن المنخفضة
GMT 13:49 2018 الخميس ,24 أيار / مايوإغلاق مطار صلالة لمدة 24 ساعة اعتبارًا من منتصف الليل بسبب إعصار مكونو
GMT 06:49 2018 الإثنين ,21 أيار / مايوتوقعات الأرصاد الجوية لطقس السعودية الإثنين
GMT 14:14 2018 السبت ,19 أيار / مايوأمطار على محافظة تيماء
نجحت المغنية الشهيرة ليدي غاغا، في تحويل شوارع نيويورك إلى منصة لعرض الأزياء لكن على طريقتها الخاصة، فلفتت الأنظار في الآونة الأخيرة بسلسلة إطلالات منها الغريب وغيرها الأنيق والعصري. وغادرت النجمة ليدي غاغا استوديو "Electric Lady" في ليلة الأحد، في مدينة نيويورك الأميركية بإطلالة غريبة وسط عدد من المعجبين، حيث تقوم بتسجيل ألبومها الجديد. وارتدت الفنانة البالغة من العمر 32 عامًا، معطفًا ضخمًا مطبوعا بنقشة جلد النمر ولكن بقصة الكيمونو تميّز بأكتافه وأكمامه الضخمة والطويلة، مع حزام من الجلد الأسود حدّد خصرها، ونسّقت الإطلالة مع زوجا من الأحذية العالية من النقشة نفسها وحقيبة مربعة باللون الأسود. كما اعتمدت تسريحة الشعر المشدود إلى الخلف كذيل الحصان مع الضفائر على شكل عقدة، والمكياج الصارخ مع لون شفاه برتقالي بالإضافة الى رسمة عيون القطط وخرجت ليدي غاغا في وقت سابق من هذا اليوم، للتجول
أرسل تعليقك