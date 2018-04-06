اكتشاف نوع جديد من الضفادع على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا

عثر فريق من العلماء في فنزويلا بالاشتراك مع زملائهم في كولومبيا على ضفدع فوق جبال "بوريجا" على الحدود بين البلدين، وهو النوع الـ37 من أنواع الضفدعيات المعروفة حتى الآن.
وأوضح عالم البيولوجيا الفنزويلي فرناندو روجا رونجيك المشارك في الحملة الاستكشافية، أن هذا الضفدع ذو جلد متنوع الألوان وطوله يتراوح ما بين 2.8، و3.2 سنتيمتر، ويعيش في الجندول ومجاري المياه في أماكن يصل ارتفاعها على ألف متر.واستغرقت الحملة الاستكشافية عشرات السنين لإثبات النوعية الجديدة لهذا الضفدع مستخدمين كاميرات التصوير وأجهزة تسجيل حديثة، فقد يتم تسجيل غناء هذا النوع من الضفدع الذي عاش شمال غربي فنزويلا.
ويتميز الضفدع باللون الأصفر في ظهره وبه بقع بنية حمراء، فضلًا عن خطوط بيضاء بالقرب من العيون والأذن والأرجل
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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