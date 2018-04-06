العثور على عدد كبير من الطيور النافقة والبجع في بحيرة دنماركية

عثر على عدد من الطيور النافقة منها طيور النورس وطائر الغاق وما يصل إلى 30 بجعة في إحدى البحيرات في جزيرة "لولاند" الدنماركية.وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أنه لم يعرف بعد سبب نفوق هذه الطيور وما إذا كانت أنفلونزا الطيور وراء هذا الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة "ماريبو" ، بعدما اكتشفه أحد السكان وأبلغ الجهات المعنية، وتمت إزالة الطيور النافقة التي يبدو أن البعض منها نفق منذ فترة طويلة بسبب إصابات لحقت به جراء برودة الطقس.وقالت مسؤولة في مجال البيئة إن أكثر ما يقلق في هذا الموضوع هو العدد الكبير من طيور البجع، وأن سبب نفوق الطيور لا يزال غير معلوم ولكن ربما تكون أنفلونزا الطيور سببا محتملا