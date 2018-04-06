العثور على عدد كبير من الطيور النافقة والبجع في بحيرة دنماركية

عثر على عدد من الطيور النافقة منها طيور النورس وطائر الغاق وما يصل إلى 30 بجعة في إحدى البحيرات في جزيرة "لولاند" الدنماركية.وذكر موقع "ذا لوكال" الإخباري أنه لم يعرف بعد سبب نفوق هذه الطيور وما إذا كانت أنفلونزا الطيور وراء هذا الحادث الذي وقع بالقرب من بلدة "ماريبو" ، بعدما اكتشفه أحد السكان وأبلغ الجهات المعنية، وتمت إزالة الطيور النافقة التي يبدو أن البعض منها نفق منذ فترة طويلة بسبب إصابات لحقت به جراء برودة الطقس.وقالت مسؤولة في مجال البيئة إن أكثر ما يقلق في هذا الموضوع هو العدد الكبير من طيور البجع، وأن سبب نفوق الطيور لا يزال غير معلوم ولكن ربما تكون أنفلونزا الطيور سببا محتملا
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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