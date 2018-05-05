هطلت الليلة الماضية, أمطار متفرقة على منطقة جازان شملت, محافظات أبو عريش وضمد وفيفا وبني مالك والعارضة والعيدابي ومركز الشقيق وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.