الأرصاد ومدني الطائف ينبهان من هطول أمطار رعدية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ورنية، وتربه، ووادي ليه، والأجزاء الجنوبية والشرفية منها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .
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ظهرت الممثلة ناعومي واتس، بإطلالة ساحرة خلال حفلة "Tribeca Ball" الخيرية، في أكاديمية نيويورك للفنون والتي يعتبر أفضل حملة لجمع التبرعات بين المطلعين على عالم الفن، حيث ارتدت النجمة الشهيرة، البالغة من العمر 49 عاما، فستانًا أنيقًا باللون الوردي، مزين بنقاط "البولكا" السوداء، والأزهار، ويتميز بأكمام قصيرة. وأكملت واتس إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء ذات كعب عال، وتركت شعرها الأشقر القصير منسدلا بطبيعته ليكشف عن أقراطها الماسية الطويلة، بينما كان مكياجها ناعما يحتوي على لمسة من ظلال العيون الدخانية مع القليل من أحمر خدود بلمسة من أحمر شفاه داكن اللون. وحضرت الحفلة الفنانة جوليان مور وزوجها السينمائي بارت فروندليتش، واختارت النجمة البالغة من العمر 57 عاما فستانا حريريا يقترب طوله من الكاحل، مع خط رقبة على شكل حرف V باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بمكياج أنيق كشف عن جمال ملامحها فوضعت الماسكارا
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