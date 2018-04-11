الأرصاد ومدني الطائف ينبهان من هطول أمطار رعدية

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات الطائف، ورنية، وتربه، ووادي ليه، والأجزاء الجنوبية والشرفية منها، مشيرة إلى أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالطائف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من المكوث والتنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق، وضرورة إتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني (www.998.gov.sa )، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات، التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات .