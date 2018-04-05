أمطار على مركز بئر بن هرماس بتبوك

هطلت مساء أمس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مركز بئر بن هرماس التابع لمنطقة تبوك وعلى مركز العيينة.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.