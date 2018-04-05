بركان في جنوب اليابان يثور ويقذف رمادًا

ثار بركان في جنوب اليابان صباح اليوم وقذف بأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر فوق فوهة البركان.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن البركان ثار في جبل شينموي على الحدود بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي خلال الساعة 0331 صباحًا بالتوقيت المحلي (1831 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ بدء ثوران البركان في أوائل مارس, مبينة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة.