بركان في جنوب اليابان يثور ويقذف رمادًا

ثار بركان في جنوب اليابان صباح اليوم وقذف بأعمدة كثيفة من الرماد على ارتفاع خمسة آلاف متر فوق فوهة البركان.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن البركان ثار في جبل شينموي على الحدود بين مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي خلال الساعة 0331 صباحًا بالتوقيت المحلي (1831 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى مستوى منذ بدء ثوران البركان في أوائل مارس, مبينة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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