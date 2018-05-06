سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على محافظتي القاهرة والجيزة الأحد

شهدت مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الاحد، فيما ساد طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.
وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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