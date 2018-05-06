سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على محافظتي القاهرة والجيزة الأحد

شهدت مناطق متفرقة في محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة صباح اليوم الاحد، فيما ساد طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى بعض المناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة قد تصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق.