أمطار على منطقة تبوك

هطلت اليوم أمطار متفرقة على مدينة تبوك، وعلى مراكز محافظة حقل شملت مركز الديسة وضواحيه شريف معطيه والخرج والوادي الأبيض، ومركز علقان وضواحيه الصدارة والظهر ومحطة البادية.
كما شملت الأمطار مركز الوادي الجديد وضواحيه, ووادي الجديد وعلو جله وعلو عناب ووادي دبر والثميمية ووادي شريح والهواره وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج وأم جريفين .
وهطلت الأمطار على مركز أبو الحنشان وضواحيه, تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد, وعلى مركز أشواق شملت وادي زيان ومركز الخريطة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
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تألقت الممثلة الشهيرة أليسون ستونر، في العرض الأول لفيلم "Blockers" الجديد، في لوس أنجلوس، والذي أقيم في مسرح قرية ريجينجو في ويستوود مساء الثلاثاء. وجذبت النجمة البالغة من العمر 24 عامًا، انظار الحضور وعدسات المصورين لإطلالتها المثيرة، حيث ارتدت فستانًا عاريًا باللون الأسود بلا أكمام محاط بخصر شفاف، ويتميز بفتحة عالية فوق فخذها. وأكملت ستونر إطلالتها بزوج من الصنادل السوداء الكلاسيكية، بتوقيع المصمم توني بيانكو، ورفعت شعرها عاليا على هيئة ذيل حصان، وسلّطت نجمة الشاشة الضوء على جمالها الطبيعي مع المكياج المذهل التي تضمّن أحمر شفاه باللون الداكن. وظهرت نجمة ديزني السابقة بعد أن كشفت بصراحة عن أول مرة أدركت فيها أنها تحب امرأة، في مقال شخصي في مجلة "Teen Vogue". تذكرت الممثلة أليسون اللحظة التي شعرت فيها بحبها لمدربتها أثناء حضورها ورشة للرقص وقالت "لقد شعرت بالحب من قبل المرأة
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