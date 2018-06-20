حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة و غبار على مناطق ( الشرقية ،الرياض ،نجران). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج, , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.