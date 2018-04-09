5 إصابات على الأقل في سلسلة زلازل في اليابان

ذكرت الوكالة اليابانية للأرصاد الجوية أن زلزالاً شدته 6.1 درجة على مقياس ريختر ضرب غربي اليابان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، تبعه أكثر من 20 هزة ارتدادية.