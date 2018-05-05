زلزال قوته 6.1 درجة يضرب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب الفلبين، صباح السبت.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن ضحايا أو أضرار بسبب الزلزال الذي كان مركزه على عمق 30 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 50 كيلومترًا بين شمال وشمال غرب باندان على جزيرة كاتاندوانيس.
وكانت الهيئة قد أعلنت في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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