زلزال قوته 6.1 درجة يضرب الفلبين

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بلغت قوته 6.1 درجة ضرب الفلبين، صباح السبت.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن ضحايا أو أضرار بسبب الزلزال الذي كان مركزه على عمق 30 كيلومترًا، وعلى بعد نحو 50 كيلومترًا بين شمال وشمال غرب باندان على جزيرة كاتاندوانيس.

وكانت الهيئة قد أعلنت في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 6.4 درجة.