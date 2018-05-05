حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ، وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبية والأوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
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يعتبرن ثلاثة من أجمل النساء في العالم، وأثبتت كل من عارضات الأزياء كيندال جينر ، هيلي بالدوين والممثلة ميشيل وليامز أنهن يستحققن اللقب عن جدارة، حيث كن يجذبن الأنظار لإطلالاتهم الرائعة في حفلة إطلاق مجموعة مجوهرات Tiffany & Co بنيويورك، يوم الخميس. ارتدت كيندال جينر البالغة من العمر 22 عامًا، فستانًا قصيرًا باللون الأبيض، بلا أكمام ويتميز بخط رقبة عالي وفتحة بأحد الجانبين.وأكملت إطلالتها الجذابة بخاتم من الألماس وعقد حول رقبتها، وأمسكت بيدها حقيبة مربعة صغيرة. كما ظهرت هايلي بالدوين البالغة من العمر 21 عامًا، بإطلالة مثيرة حيث ارتدت فستانًا رائعًا باللون الفضي دون حمالة، وقد أبرز النسيج المعدني اللامع لفستانها خصرها النحيل وجيدها الرشيق.وأضافت بالدوين البريق إلى اطلالتها من خلال زوج من الأحذية الفضية اللامعة ذات كعب مع تصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر، والقليل من المكياج مما جعلها تبدو طبيعية. أما
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