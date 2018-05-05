حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة ، وكذلك على مناطق تبوك ، الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم وأجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبية والأوسط، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.