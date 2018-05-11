الفيضانات تتسبب بعزل تجمعات سكنية في خمسة أقاليم روسية

أعلن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية اليوم أن عشرات التجمعات السكنية في 5 أقاليم روسية لا تزال معزولة بسبب الفيضانات.
وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: “تم عزل أكثر من 37 تجمعا سكنيا في جمهورية موردوفيا ومقاطعات كوستروما ونيجني نوفغورود وريازان وسفيردلوفسك نتيجة لفيضانات غمرت الجسور وقطعت الطرق”.
ووفقًا لوزارة الطوارئ لا يزال 33 جسراً و 17 قسما من طرق السيارات مغمورين بالمياه في مناطق الفيضانات في روسيا وتم إجلاء 852 شخصاً مشيرة الى ان أكثر من 820 شخصاً و240 وحدة من التقنيات و 79 عوامة يشاركون في إزالة آثار الفيضانات.
وأوضح المصدر أنه تم بناء 16 معبراً للقوارب ولم يحدث خلل في الأنشطة اليومية للسكان
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بدت بينيلوبي كروز متألقة وبسيطة، عندما انضم إليها فان بينغ بينغ وماريون كوتيارد وجيسيكا شاستين ولوبيتا نيونغو في تصوير فيلمهما الجديد "355" في مهرجان "كان" السينمائي يوم الخميس، حيث ظهرت الممثلة الإسبانية البالغة من العمر 44 عامًا، رائعة ولامعة مثل الشمس، بينما كانت ترتدي فستانًا متدرجًا باللون الأبيض والأزرق من مجموعة "رالف لورين" الذي أظهرها بشكل مثالي. وارتدت النجمة فستانًا ذات خصر صغير، ولكن طغت شخصيتها المثيرة عليه. وعززت الممثلة الحائزة على جائزة أوسكار، طولها بزوج أحذية عالٍ من الكعوب، مع شعرها المصفف بانسيابية. مع طبقة من المكياج الفاتنة مع نظارة لحماية نفسها من الأشعة الشمسية. وأضافت لمسة أخرى مع العلامة التجارية "سواروفسكي" للمجوهرات. وانضمت بينيلوب مع النجوم الموهوبين، بما في ذلك جيسيكا شاستين التي كانت ترتدي ملابس مثالية وهي ثوب أسود ضيق. وفي جانبية مساحات بيضاء لتضييق محيط الخصر، إضافة
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