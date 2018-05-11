الفيضانات تتسبب بعزل تجمعات سكنية في خمسة أقاليم روسية

أعلن مصدر في وزارة الطوارئ الروسية اليوم أن عشرات التجمعات السكنية في 5 أقاليم روسية لا تزال معزولة بسبب الفيضانات.

وقال المصدر لوكالة سبوتنيك: “تم عزل أكثر من 37 تجمعا سكنيا في جمهورية موردوفيا ومقاطعات كوستروما ونيجني نوفغورود وريازان وسفيردلوفسك نتيجة لفيضانات غمرت الجسور وقطعت الطرق”.

ووفقًا لوزارة الطوارئ لا يزال 33 جسراً و 17 قسما من طرق السيارات مغمورين بالمياه في مناطق الفيضانات في روسيا وتم إجلاء 852 شخصاً مشيرة الى ان أكثر من 820 شخصاً و240 وحدة من التقنيات و 79 عوامة يشاركون في إزالة آثار الفيضانات.

وأوضح المصدر أنه تم بناء 16 معبراً للقوارب ولم يحدث خلل في الأنشطة اليومية للسكان