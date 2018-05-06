فيضانات وسيول جارفة تجتاح مدينة أنقرة في تركيا

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، لقطات مصورة لشوارع أنقرة، بعد تعرضها لفيضانات هائلة.
وضربت العاصمة التركية أنقرة، فيضانات قوية وسيول جارفة، تسببت في إصابة 6 أشخاص، وإغراق شوارع المدينة وجرف السيارات.
وألحقت السيول أضرارا جسيمة بالسيارات والمحال التجارية والشوارع، إضافة إلى تسببها في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة، كما أثرت سلبا على سير الحياة في العاصمة أنقرة.
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ظهرت الممثلة آمبر هيرد بكامل أناقتها وتألقها خلال حضورها حفلة خيرية لدعم الجمعية الطبية السورية الأميركية في لوس أنغلوس، الجمعة، وذلك تزامنا مع تصويرها فيلم الجريمة القادم "Run Away With Me". ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" السبت، ارتدت الممثلة البالغة من العمر 32 عاما، فستانا مذهلا بألوان محايدة، يتكون من تنورة من الدانتيل الابيض شبه شفافة، وبلوزة سوداء أنيقة تتميز بفتحة عنق على شكل حرف "V" صغير، وأضافت زوجا من الأحذية السوداء اللامعة ذات كعب عالٍ. أكملت هيرد إطلالتها بتصفيفة أنيقة لشعرها الأشقر لتتناسب مع الفستان أحادي اللون بالإضافة إلى مكياجها الناعم الذي أبرز ملامحها الجميلة من خلال أحمر الشفاه الوردي والكحل الأسود. وانتهت آمبر هيرد من تصوير فيلم "Aquaman" الذي عرض مؤخرا الشهر الماضي، وتشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود ومن أبرزهم نيكول كيدمان وجيسون موموا وباتريك
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