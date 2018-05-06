فيضانات وسيول جارفة تجتاح مدينة أنقرة في تركيا

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، لقطات مصورة لشوارع أنقرة، بعد تعرضها لفيضانات هائلة.

وضربت العاصمة التركية أنقرة، فيضانات قوية وسيول جارفة، تسببت في إصابة 6 أشخاص، وإغراق شوارع المدينة وجرف السيارات.

وألحقت السيول أضرارا جسيمة بالسيارات والمحال التجارية والشوارع، إضافة إلى تسببها في قطع بعض الأسلاك الكهربائية في المنطقة، كما أثرت سلبا على سير الحياة في العاصمة أنقرة.