مقتل 16 شخصًا على الأقل جراء عواصف قوية شمال الهند

لقي 16 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 الليلة الماضية، اثر عواصف عاتية ضربت مناطق في ولاية "راجستان" شمال االهند.

ونقلت وسائل إعلام هندية أن "العواصف خلفت دمارًا ماديًا كبيرًا وأدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة".

كما شهدت طرق رئيسية في الولاية فوضى مرورية بسبب تساقط أشجار بفعل الرياح القوية.