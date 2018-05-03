مقتل 16 شخصًا على الأقل جراء عواصف قوية شمال الهند

لقي 16 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 100 الليلة الماضية، اثر عواصف عاتية ضربت مناطق في ولاية "راجستان" شمال االهند.
ونقلت وسائل إعلام هندية أن "العواصف خلفت دمارًا ماديًا كبيرًا وأدت كذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة".
كما شهدت طرق رئيسية في الولاية فوضى مرورية بسبب تساقط أشجار بفعل الرياح القوية.
GMT 10:47 2018 الخميس ,03 أيار / مايوحالة الطقس المتوقعة الخميس في السعودية
GMT 18:23 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
GMT 17:44 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار على محافظة رجال ألمع
GMT 16:28 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 15:16 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار غزيرة على منطقة عسير
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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