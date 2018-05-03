حالة الطقس المتوقعة الخميس في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد حتي مرتفعات منطقة مكة المكرمة . وكذلك على مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية واجزاء من منطقة الرياض .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .