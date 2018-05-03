حالة الطقس المتوقعة الخميس في السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار تكون السحب الرعدية الممطرة تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران ، جازان ، عسير والباحة تمتد حتي مرتفعات منطقة مكة المكرمة . وكذلك على مناطق الحدود الشمالية ، الشرقية واجزاء من منطقة الرياض .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر تكون جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10 -30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .
GMT 10:52 2018 الخميس ,03 أيار / مايومقتل 16 شخصًا على الأقل جراء عواصف قوية شمال الهند
GMT 18:23 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة
GMT 17:44 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار على محافظة رجال ألمع
GMT 16:28 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار غزيرة على محافظة محايل
GMT 15:16 2018 الأربعاء ,02 أيار / مايوأمطار غزيرة على منطقة عسير
تألقت النجمة العالمية جنيفر لوبيز في العرض الأول من الموسم الثاني لبرنامج "World of Dance" ، بجانب الممثلة والراقصة الأميركية جينا ديوان، نى يو، وديريك هوج. وبدت المغنية جنيفر لوبيز ذات الأصول اللاتينية، البالغة من العمر 48 عامًا، بدت مثيرة بفستان أنيق بقشة جلد الفهد، وأكملت إطلالتها الساحرة بحقيبة يد وحذاء باللون الأسود ذو كعب عال، وأضفى على جمالها الطبيعي تسريحة شعرها على هيئة كعكة مرفوعة الرأس، بالإضافة إلى طلاء الشفاه البرونزي، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس من توقيع العلامة Le Vian. أما عن جينا، ظهرت متألقة بتنورة طويلة ضيقة باللون الأسود تكشف عن منحيات جسدها المتناسقة، بالإضافة إلى الثوب الشفاف، الذي يبرز منه حمالة الصدر السوداء، وأكملت إطلالتها الجذابة بحذاء ذو كعب عال. ونوهت الصحيفة أن جينا ديوان، أعلنت انفصالها عن زواجها الممثل الشهير تشانينج تيتوم، بعد زواج دام 9
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